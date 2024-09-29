Концерт к 95-летию народной артистки Александры Пахмутовой прошел в Мытищах

Клуб военно-патриотической песни «Патриот» выступил с авторской программой под названием «Пахмутова. Рожденная создавать любимые народом песни». Руководитель коллектива Валерий Ковалев рассказал о жизни композитора. Она подарила соотечественникам такие музыкальные произведения, как «До свиданья, Москва», «Надежда», «Нежность», «Главное ребята, сердцем не стареть», «Трус не играет в хоккей», «Беловежская пуща» и другие.

Ведущей концерта была Ирина Волкова. Гости творческого вечера услышали известные композиции, написанные Александрой Пахмутовой в разные годы творчества.

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