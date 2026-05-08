Концерт к 9 Мая прошел на территории Георгиевского храма в Воскресенске

На территории Георгиевского храма поселка имени Цюрупы состоялась праздничная концертная программа «Святые заступники Руси», посвященная памяти святого Георгия Победоносца и 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие объединило жителей округа, представителей общественных организаций и духовенства в знак уважения к историческому и духовному наследию страны.

Организаторами праздника выступили Георгиевский храм села Ванилово, МОО «Союз десантников», Воскресенское отделение ВООВ «Боевое Братство» и ДК пгт имени Цюрупы МУ «ВКМЦК и Т „Истоки“.

С приветственными словами к гостям обратились председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко, настоятель Георгиевского храма поселка имени Цюрупы протоиерей Николай Зверев и представитель МОО «Союз десантников» городского округа Воскресенск Алексей Семизаров.

Концертная программа стала отражением подвига советского народа и духовной силы защитников Отечества. Музыкальные и творческие номера были наполнены чувством патриотизма, уважением к истории страны и памятью о героях Великой Отечественной войны. Атмосфера праздника напомнила всем присутствующим о значении мира, единства и преемственности поколений.