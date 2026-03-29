Концерт к 87-летию округа прошел в Химках

Открыла вечер директор школы, муниципальный депутат Инна Монастырская. Она напомнила, что 26 марта 1939 года на карте официально появились Химки — населенный пункт, объединивший несколько поселков. За десятилетия муниципалитет вырос в современный город с передовой медициной, качественным образованием и промышленностью мирового уровня.

Юные артисты посвящали номера разным уголкам города, его знаковым учреждениям и предприятиям. Зрителей покорили выступления хореографических коллективов «Юность», «Улыбка» и «Росток», оркестры баянов и аккордеонов «Гармоника», духовой оркестр «Юниор-Бэнд», хоровые коллективы и ансамбль эстрадного пения.

Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула, что Химки — это прежде всего его жители, которые в трудные моменты всегда вместе. По ее словам, город поддерживает бойцов, которые сейчас на передовой, помогает их семьям, собирает посылки на фронт. Это единство и взаимопомощь показывают большое и доброе сердце химчан.

Депутат Наталья Каныгина напомнила, что в округе ежедневно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками боевых действий.