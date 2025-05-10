Концерт к 80-летию Победы прошел в музыкально-драматическом театре в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В музыкально-драматическом театре Серпухова состоялся концерт, посвященный 80-летию Победы. Мероприятие собрало полный зал зрителей и стало ярким и трогательным событием.

Артисты театра подготовили разнообразную программу: на сцене звучали песни, стихи и проза военных лет, каждый номер переносил зрителей в атмосферу тех суровых времен и вызывал глубокие эмоции.

Завершилась программа исполнением песни «Поклонимся», которую публика слушала стоя, сопровождая исполнение бурными аплодисментами. После выступления зрители выражали артистам искреннюю благодарность за проникновенное исполнение и пережитые чувства.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Концерт стал не только памятным событием, но и важным напоминанием о цене мира и согласия, завоеванных великим трудом. Весь вечер прошел в духе уважения, любви и гордости за Родину, оставив у присутствующих теплые воспоминания и глубокие мысли о прошлом и будущем.

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