Концерт к 80-летию Победы прошел в музыкально-драматическом театре в Серпухове

В музыкально-драматическом театре Серпухова состоялся концерт, посвященный 80-летию Победы. Мероприятие собрало полный зал зрителей и стало ярким и трогательным событием.

Артисты театра подготовили разнообразную программу: на сцене звучали песни, стихи и проза военных лет, каждый номер переносил зрителей в атмосферу тех суровых времен и вызывал глубокие эмоции.

Завершилась программа исполнением песни «Поклонимся», которую публика слушала стоя, сопровождая исполнение бурными аплодисментами. После выступления зрители выражали артистам искреннюю благодарность за проникновенное исполнение и пережитые чувства.