Концерт к 80-летию Победы прошел на Октябрьской площади в Можайске

В мероприятии «Майский вальс» приняли участие более 1,5 тысяч человек. Молодежь станцевала на Октябрьской площади и провела флэшмоб, а творческие коллективы организовали концерт.

К подножию Солдата-освободителя в память о подвиге советского народа пришли ветераны, молодежь и жители города. Главные события — концерт и «Майский вальс», в котором участники показали, что Победа живет в сердцах людей.

Почетными гостями стали заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова, муниципальные депутаты Василий Овчинников, Елена Прокутина, Александр Козлов и Благочинный Можайского церковного округа, настоятель Никольского Собора, священник Иоанн Лобода.

Со сцены звучали песни военных лет, зрители подпевали «Катюше», «Дню Победы» и другим легендарным композициям.

Юноши и девушки выстроились в живую надпись «Победа», после чего развернули большое знамя, символизирующее единство поколений и память о героях.