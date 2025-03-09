Концерт к 8 Марта прошел в культурно-деловом центре в Можайске

Творческие коллективы культурно-делового центра в Можайске подготовили праздничную программу «Мы славим женщину России» . Концерт стал подарком для матерей, жен, дочерей и сестер.

Для женщин прочитали стихи и исполнили музыкальные композиции, воспевающие прекрасную половину. Артисты создали атмосферу теплоты и сердечности.

Поздравили гостей праздника депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова и социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» в Можайском округе Галина Аксенова.

Концерт «Мы славим женщину России» стал приятным подарком к 8 Марта. На мероприятии подчеркнули, что русская женщина — воплощение красоты, мудрости и бескорыстия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.