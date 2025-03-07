Концерт к 8 Марта прошел в ДК «Юбилейный» в Воскресенске

Творческие коллективы дома культуры подготовили для зрителей музыкальную программу «Весенний букет». Концерт стал прекрасным поздравлением с праздником для всех женщин.

Ансамбль студии игры на гитаре «Музыкальная лаборатория» под руководством Оксаны Белобородовой исполнил песни под живой аккомпанемент. Участники студии экспериментального театра «Возможно!», которой руководит Мария Баскакова, прочитали трогательные стихи, посвященные прекрасной половине человечества.

Самые маленькие артисты — воспитанники студии «Все Знайка» и педагога Ольги Мальгиной — выступили с проникновенными поэтическими строками о весне и мамах.

Концерт прошел на одном дыхании, оставив у гостей вечера радостные эмоции и добрые воспоминания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.