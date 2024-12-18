Концерт к 75-летию российско-китайских отношений прошел в поселке Обухово

Концерт в честь 75-летия установления российско-китайских дипломатических отношений состоялся в поселке Обухово. Музыканты из Поднебесной исполнили музыку китайских композиторов, что придало особой шарм вечеру.

В Культурном центре «Обухово» прошел музыкальный фестиваль Петропавловского храма. Своим исполнением участников праздника порадовали учащиеся Обуховской детской музыкальной школы и восточные гости. Юные музыканты из детской школы впервые выступили на одной сцене вместе с музыкантами из Китая: Ван Сянжу, Ли Сухуэй, Ма Синьи. Также в этот день можно было насладиться выставкой российских и китайских художников.

Проведение подобных красочных мероприятий служит дополнительным толчком для развития многовековой китайско-российской дружбы, укрепления взаимопонимания между нашими народами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.