Концерт к 75-летию композитора Евгения Дербенко прошел в Павловском Посаде

В Большом зале Павлово-Посадской музыкальной школы с оглушительным успехом прошел концерт, посвященный 75-летию выдающегося композитора Евгения Петровича Дербенко. Ученики маэстро, гармонисты и многократные лауреаты музыкальных конкурсов, устроили зрителям настоящий праздник музыки, посвященный самому русскому народному инструменту — гармони.

Евгений Дербенко стал первым профессиональным композитором в России, создавшим обширный репертуар для гармони, включающий шесть концертов для гармони с оркестром русских народных инструментов, сюиты, яркие миниатюры, обработки народных мелодий и переложения классической музыки. Всего им создано более 4000 произведений.

Руководство музыкальной школы выразило благодарность артистам за подаренные эмоции. Отдельно отметили выступления сводного хора Павлово-Посадской музыкальной школы с песней Дербенко «Россия синеокая».

Павлово-Посадская детская музыкальная школа с гордостью носит имя этого выдающегося композитора, чье творчество продолжает вдохновлять и объединять любителей музыки.

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