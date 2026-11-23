Она отметила вклад Дома культуры в жизнь села и округа, поблагодарила коллектив за преданность делу.

Теплые слова юбилярам адресовали директор координационно-методического центра культуры и творчества «Истоки» Марина Глебова и депутат округа Екатерина Павлова. Они подчеркнули, что Дом культуры села Косяково — одна из самых ярких площадок, а его коллектив отличают творческая смелость и душевная щедрость.

Музыкальные номера солистов и творческих коллективов чередовались с выступлениями структурных подразделений центра «Истоки» и учреждений культуры округа. Лиричные вокальные композиции сменялись народными напевами, на сцене выступали юные танцовщицы, а финальные номера объединили артистов всех поколений.

В этот день заслуженные награды получили ветераны учреждения, молодые специалисты и все, кто вкладывает душу в культуру родного края.