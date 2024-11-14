Концерт к 50-летию песенного ансамбля «Калинка» прошел в Можайске

Ни один праздник в Можайском округе не обходится без ансамбля песни «Калинка». Коллектив давно стал символом поющего муниципалитета.

«Калинка» образовалась в 1974 году. С 1993 года душой коллектива стала Надежда Яковлева — руководитель и хормейстер ансамбля, заслуженный работник культуры Московской области. Рука об руку с ней работают аккомпаниаторы Виктор Митрофанов и Геннадий Артемов. За 50 лет в коллективе сложились свои ценности и традиции.

Сегодня в «Калинке» поют 12 артистов. Состав остается неизменным уже немало лет. Участники коллектива — люди разного возраста, разных профессий. Но всех их объединяет горящий взгляд и любовь к народной песне. У многих вместе с «Калинкой» выросли дети.