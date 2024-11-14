Концерт к 50-летию песенного ансамбля «Калинка» прошел в Можайске
Ни один праздник в Можайском округе не обходится без ансамбля песни «Калинка». Коллектив давно стал символом поющего муниципалитета.
«Калинка» образовалась в 1974 году. С 1993 года душой коллектива стала Надежда Яковлева — руководитель и хормейстер ансамбля, заслуженный работник культуры Московской области. Рука об руку с ней работают аккомпаниаторы Виктор Митрофанов и Геннадий Артемов. За 50 лет в коллективе сложились свои ценности и традиции.
Сегодня в «Калинке» поют 12 артистов. Состав остается неизменным уже немало лет. Участники коллектива — люди разного возраста, разных профессий. Но всех их объединяет горящий взгляд и любовь к народной песне. У многих вместе с «Калинкой» выросли дети.
Ансамбль на раз побеждал на зональных, региональных, всероссийских и даже международных конкурсах певческого мастерства. Артисты со звонкими, запоминающимися голосами хорошо известны далеко за пределами Можайского округа.
Подарком поклонникам стал большой юбилейный концерт «Калинки». В Можайском культурно-досуговом центре в дни юбилея ансамбля организовали фотовыставку. На ней представлены основные вехи творческого пути — будни и праздники, репетиции и выходы на бис, общение с поклонниками и победы на конкурсах.
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