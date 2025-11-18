Концерт к 320-летию морской пехоты ВМФ России прошел в Можайске

В Доме культуры «Химик» 16 ноября состоялся патриотический благотворительный концерт, посвященный предстоящему 320-летию со дня основания морской пехоты ВМФ России. Перед жителями округа выступила рок-группа «Белые Медведи». Ее участники являются действующими военнослужащими Северного флота.

В этот день со сцены прозвучали авторские композиции, песни, написанные боевыми товарищами музыкантов, и всем известные композиции. Многие песни зал слушал стоя в знак памяти и уважения к подвигу военнослужащих.

Группа «Белые Медведи» существует с 2021 года. Она известна своими песнями, пропитанными духом боевого братства, честности и преданности службе. Коллектив прибыл в Можайск из поселка Спутник Мурманской области.

В завершение концерта к гостям и музыкантам обратились депутат Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников и президент БФ «СТРУНА» Валентина Лаврова.