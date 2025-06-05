Концерт к 226-летию со дня рождения Александра Пушкина пройдет в Чехове 7 июня

В музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» 7 июня состоится мероприятие, посвященное 226-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В программе запланирована встреча с потомками поэта — Андреем Кологривовым и Михаилом Галиным.

Они примут участие в панихиде у некрополя семьи Пушкиных и возложат цветы к могилам сына драматурга — Александра Александровича и его родственников.

В музее состоится открытие двух выставок. Помимо этого, гостей ждет концертная программа «Музыкальная Пушкиниана». Лауреаты всероссийских и международных конкурсов из Российской академии музыки имени Гнесиных исполнят произведения Варламова, Глинки, Римского-Корсакова, а также романсы начала XIX века и на стихи поэта.

Состоится мероприятие по адресу: улица Пушкина, 10, музей «Усадьба Лопасня-Зачатьевское».

Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный.