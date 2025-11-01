Концерт к 145-летию писателя Андрея Белого прошел в Балашихе

Торжественное мероприятие в честь 145-летнего юбилея со Дня рождения Андрея Белого прошло в Доме культуры «Кучино» в Балашихе. В нем приняли участие представители администрации городского округа, работники культуры и жители.

Заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян подчеркнула значимость писателя для округа, отметив, что имя Андрея Белого является настоящим культурным кодом региона и широко увековечено благодаря усилиям работников культуры и неравнодушных жителей.

Главный библиотекарь централизованной библиотечной системы имени Андрея Белого Елена Брынзарь рассказала, что в марте 1925 года писатель приехал в подмосковный поселок Кучино (ныне микрорайон Балашихи) и прожил там 5,5 лет — этот период стал самым плодотворным в его творчестве.

Муниципальная премия имени Андрея Белого присуждается с 2007 года. В ней участвуют авторы из Балашихи, представляющие работы в различных жанрах: романы, повести, рассказы, эссе, стихотворения, а также тематические и научные исследования, связанные с жизнью и творчеством писателя.