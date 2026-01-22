Сегодня 10:30 Концерт к 115-летию легендарного летчика-земляка прошел в Коломне 0 0 0 Фото: пресс-служба администрации городского округа Коломна Подмосковье

Авиация

Коломна

Великая Отечественная война

Во Дворце культуры «Коломна» 20 января состоялось торжественное мероприятие, посвященное 115-летию легендарного летчика-истребителя, дважды Героя Советского Союза, гвардии полковника авиации, коломенца Василия Зайцева. На встрече присутствовали родственники летчика-аса, в том числе дочь героя Людмила Зайцева и его племянники.

Среди гостей были также представители ветеранской общественности Коломны и молодежных движений, действующие военнослужащие. Все собравшиеся посмотрели праздничный концерт Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России.

«Героические подвиги наших земляков нельзя предавать забвению. О них нужно рассказывать подрастающему поколению. Ведь воспитание патриотизма начинается именно со знания истории своей малой родины, уважения к победам предков, гордости за их достижения. Сегодня имена героев Великой Отечественной войны вдохновляют на подвиги российских военнослужащих. Участники специальной военной операции — достойные продолжатели дела своих дедов и прадедов, победивших нацизм. Их пример, их верность Отечеству, правде и справедливости — нравственный ориентир для всех нас», — отметила заместитель главы городского округа Лариса Лунькова.

Василий Александрович Зайцев — один из самых результативных советских асов Великой Отечественной войны. На его боевом счету — 53 сбитых вражеских самолета. Легендарный летчик-истребитель совершил 427 боевых вылета и провел 163 воздушных боя. Он не проиграл ни одного поединка, а возглавляемый им 5-й гвардейский истребительный авиационный полк стал одним из лучших в ВВС. Более того, герои именно 5-го гвардейского полка стали прототипами известного фильма Леонида Быкова «В бой идут одни „старики“».