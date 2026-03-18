Концерт к 100-летию города прошел в Раменском

Гости собрались во Дворце культуры им. Воровского. Официальная часть началась с видеопутешествия во времени. Академический камерный хор «Кантилена» открыл действо композицией с колокольным звоном.

Глава округа Эдуард Малышев отметил волонтеров, ветеранов и неравнодушных жителей за вклад в развитие города, а также поблагодарил участников мероприятия за достижения и труд на благо Раменского.

«Раменское за 100 лет прошло путь от небольших поселений до крупного промышленного, культурного и образовательного центра Подмосковья. И это только начало. Пусть этот юбилей станет новой точкой отсчета для будущих свершений!», — поделился глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Праздничное собрание было наполнено насыщенной программой: от вокала и хореографии до зрелищного шоу с пролетом дронов. Выступили творческие коллективы и местные артисты.