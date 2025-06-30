Концерт и соревнования ко Дню молодежи прошли в Кашире
Праздничная программа включала разнообразные мероприятия. Среди них были как традиционные активности, так и новые форматы.
«Встречи с интересным человеком» оказались полезны как для молодежи — начинающих блогеров и журналистов, — так и для самих спикеров.
«Этот интерактив, это общение дает и мне сил и энергии, и ребятам рассказывает — я такой же, как они, только 20-25 лет назад. И они могут быть такими, добиться результатов, работая над собой, занимаясь спортом, достигая результатов по жизни», — поделился президент Федерации бокса и кикбоксинга Каширы, депутат Евгений Пешков.
Для гостей праздника организовали мастер-классы по хореографии и игре на ханге, ремесленную ярмарку, «селфи-круг». Спортивная часть включала соревнования по настольному теннису, армрестлингу, волейболу и стритболу.
«Это совсем другая молодежь, целеустремленная, активная, которая не боится себя показать, выйти на сцену и рассказать вообще обо всем, о чем они думают. Поэтому у нас замечательная, очень хорошая молодежь!» — отметила заместитель главы Каширы Светлана Зосимова.
В вечерней программе на главной сцене, установленной на стадионе «Энергетик», публику разогревали лучшие танцевальные коллективы округа, затем эстафету подхватили исполнители и вокалисты. А завершился праздник грандиозной дискотекой под музыку популярного рэп-певца Konfuz.