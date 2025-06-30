Концерт и соревнования ко Дню молодежи прошли в Кашире

Праздничная программа включала разнообразные мероприятия. Среди них были как традиционные активности, так и новые форматы.

«Встречи с интересным человеком» оказались полезны как для молодежи — начинающих блогеров и журналистов, — так и для самих спикеров.

«Этот интерактив, это общение дает и мне сил и энергии, и ребятам рассказывает — я такой же, как они, только 20-25 лет назад. И они могут быть такими, добиться результатов, работая над собой, занимаясь спортом, достигая результатов по жизни», — поделился президент Федерации бокса и кикбоксинга Каширы, депутат Евгений Пешков.