Концерт и показ народного костюма пройдут в парке Павловского Посада

Праздник «Павлово-Посадские узоры» пройдет в парке округа 30 августа. На нем представят костюмы с традиционными узорами и исполнят народные песни.

Культурное событие, посвященное костюму с павлово-посадскими узорами, пройдет в городском парке округа 30 августа. Творческую программу уже подготовили коллективы Павловского Посада.

Организаторы отмечают, что цель мероприятия — показать, как узоры известных во всем мире платков смогли обойти ограничения времени и стали источником вдохновения для нескольких поколений.

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