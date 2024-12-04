Концерт и мастер-классы провели в Подмосковье ко Дню инвалида

Праздник в честь Дня инвалидов провели во Дворце культуры в Подмосковье 3 декабря. Его посетило около одной тысячи жителей.

Для инвалидов провели мастер-классы по танцам, изготовлению новогодних игрушек и свечей, робототехники и многому другому. В торжественной обстановке их встретила ведущая мероприятия, заслуженная артистка России Илона Броневицкая. Гостей также поприветствовали депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев и начальник управления Минсоцразвития региона Евгения Ларионова.

Перед зрителями выступили творческие коллективы Подмосковья. В завершении все гости получили памятные подарки.