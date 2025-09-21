Концерт и мастер-классы ко Дню города прошли в Серпухове

В честь дня рождения Серпухова Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество» организовало большой городской праздник. С раннего утра до позднего вечера для тысяч жителей и гостей работали сотни локаций.

В программу также вошли авто‑ и мотопробег по знаковым местам города, силовые тренировки, приготовление плова на открытом огне и выступления российских эстрадных артистов.

«Спасибо Президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву, который помог сделать День города масштабным и запоминающимся. Отдельная благодарность правоохранительному блоку, экстренным службам, для которых любой праздник - это ответственное дежурство в режиме 24/7. С Днем рождения, Серпухов! Пусть твое будущее будет таким же ярким и позитивным, как этот день», - сказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.