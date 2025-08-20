Концерт и квесты проведут на празднике «Усадебные потешки» в Солнечногорске

Праздник «Усадебные потешки» проведут в Солнечногорске 30 августа. Там проведут познавательные экскурсии, квест, мастер-классы и народные игры.

Мероприятие пройдет в музее-заповеднике Менделеева и Блока на территории усадьбы Шахматово, рассказали в областном Минкультуры.

Для гостей подготовили экскурсию «Ботаническая прогулка», квест, творческие мастер-классы для гостей всех возрастов, а также концерт с хороводом, народные игры и дегустацию варенья.

Праздник начнется в 11:00. Узнать о нем подробнее модно по ссылке.

В министерстве напомнили, что музей-заповедник включает в себя три усадьбы, связанные с жизнью и творчеством поэта Александра Блока, а также ученого Дмитрия Менделеева.