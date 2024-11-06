Концерт и ярмарку провели в колледже «Энергия» ко Дню народного единства

Торжественные мероприятия прошли во всех структурных подразделениях подмосковного колледжа «Энергия». Они приурочены к празднованию Дня народного единства.

В Реутовском отделении состоялся показ документальной ленты «Человек труда», созданной режиссером Ольгой Ажнакиной. Фильм рассказывает о людях различных профессий, которые находят свое призвание через работу.

Балашихинское отделение, где обучаются будущие медики, организовало национальную ярмарку. Посетители могли попробовать блюда русской, дагестанской, армянской, таджикской, ногайской и татарской кухни, что способствовало ознакомлению с культурным многообразием страны. Ярмарку дополнил концерт с песнями и танцами.

Сотрудники и студенты из Богородского и других подразделений колледжа провели лекции и беседы, посвященные истории Дня народного единства и его значимости в современном обществе. Учащиеся обсуждали темы патриотизма, вспоминали значимые события российской истории и закрепляли знания о государственных символах и важности культурного единства.

В рамках праздника медиацентр колледжа «Энергия» подготовил видеоролик, в котором студенты ответили на вопросы о значении единства и культурного разнообразия в их жизни.

Директор колледжа Константин Подоляк отметил, что проведение подобных мероприятий способствует воспитанию любви к родине и гордости за страну и ее народ.