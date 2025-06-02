Концерт и ярмарка профессий ко Дню защиты детей прошли в Павловском Посаде

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, провели в парках Павловского Посада. Для жителей организовали игры, квесты, мастер-классы и творческие выступления.

В парках работали тематические развлекательные зоны. Здесь все желающие могли поучаствовать в играх на свежем воздухе, командных состязаниях и квестах. Также провели мастер-классы по рисованию, лепке и созданию поделок из природных материалов.

Кроме того, в этот день организовали ярмарку профессий. Для школьников подготовили интерактивные стенды, демонстрации и профориентационные мастер-классы.

Творческие выступления представили местные коллективы. Они исполнили песни и танцы.

Детям дарили воздушные шары и сувениры от организаторов. Все желающие получили сладкие угощения.

«День защиты детей в Павлово-Посадском округе стал возможностью не только подарить радость малышам, но и напомнить всем о важности создания безопасного, счастливого и интересного мира для подрастающего поколения», — прокомментировали в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.