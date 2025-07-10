Концерт и ярмарка ко Дню семьи прошли в Центральном парке в Ленинском округе
Праздник «Семья. Лето. Парк» провели в Ленинском округе. Для жителей организовали разные активности, посвященные Дню семьи, любви и верности.
Воспитанники творческого объединения «ТарантасЪ» и хореографического ансамбля «Видновчаночка» представили вокальные и танцевальные номера. Также работала ярмарка изделий ручной работы.
В Центральном парке презентовали стену историй. Здесь каждый желающий мог оставить свои мысли и пожелания.
«В этот особенный день желаем всем найти свои вторые половинки, создать крепкие и дружные семьи, беречь свой семейный очаг и жить в любви и согласии», — сказала солистка творческого объединения «ТарантасЪ» Дворца культуры «Видное» Татьяна Брылова.
Мероприятия ко Дню семьи в этот день также прошли в парках, библиотеках и других учреждениях культуры Ленинского округа. Всего их провели более 40.