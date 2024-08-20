Более 150 детей из Солнечногорска получили бесплатные рюкзаки к школе
Праздничный концерт в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу» прошел в Солнечногорске. В преддверии нового учебного года более 150 ребят из многодетных семей и семей, находящихся в трудном материальном положении, получили портфели с канцелярскими принадлежностями и сертификаты на приобретение школьной формы.
По словам главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова, главная цель акции «Собери ребенка в школу» — помочь многодетным и малоимущим семьям и семьям подготовить детей к новому учебному году. При поддержке местных предпринимателей 150 детей получили рюкзаки и школьные принадлежности, а 11 первоклассников — сертификаты на покупку школьной формы.
На торжественном мероприятии спонсорам вручили благодарственные письма от имени главы округа. За оказанную помощь в приобретении школьных принадлежностей отметили компании «Солстек +», «Барилла Рус», «Миландр», благотворительный фонд «Рука помощи».
Также с наступающим учебным годом ребят, получивших поддержку, поздравили исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева, председатель местного депутатов Марина Веремеенко, директор Дома культуры «Выстрел» Владимир Дацюк, директор Центра культурного и спортивного развития Владимир Толушев и общественник Александр Поляков.
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