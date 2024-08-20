Более 150 детей из Солнечногорска получили бесплатные рюкзаки к школе

Праздничный концерт в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу» прошел в Солнечногорске. В преддверии нового учебного года более 150 ребят из многодетных семей и семей, находящихся в трудном материальном положении, получили портфели с канцелярскими принадлежностями и сертификаты на приобретение школьной формы.

По словам главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова, главная цель акции «Собери ребенка в школу» — помочь многодетным и малоимущим семьям и семьям подготовить детей к новому учебному году. При поддержке местных предпринимателей 150 детей получили рюкзаки и школьные принадлежности, а 11 первоклассников — сертификаты на покупку школьной формы.

На торжественном мероприятии спонсорам вручили благодарственные письма от имени главы округа. За оказанную помощь в приобретении школьных принадлежностей отметили компании «Солстек +», «Барилла Рус», «Миландр», благотворительный фонд «Рука помощи».