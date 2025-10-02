Концерт хореографического отделения детской школы искусств прошел в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В Центральной детской школе искусств в Химках прошел отчетный концерт хореографического отделения «Хоровод уникальных традиций». Зрители увидели выступления ведущих ансамблей и солистов учреждения, которые показали результаты многолетней профессиональной подготовки.

По словам директора Центральной детской школы искусств Инны Монастырской, класс каждого из трех педагогов хореографического отделения учебного заведения представляет собой хореографический ансамбль.

«Их в Центральной детской школе искусств три: „Росток“, „Улыбка“ и „Юность“. Каждый из них является образцовым детским коллективом Московской области», — пояснила Инна Монастырская.

Например, коллектив «Юность» много лет лидирует в рейтинге лучших хореографических ансамблей региона по программе губернатора «Одаренные дети Подмосковья» и неоднократно становился обладателем денежного гранта. Воспитанники Лилии Егжовой регулярно добиваются высших наград на престижных конкурсах. Среди них — Алиса Кириллова, победитель рейтинга среди учащихся школ искусств Московской области и стипендиат губернаторской программы.

«Творческое образование является одним из ключевых аспектов развития ребенка, поэтому проведение концертов и других мероприятий, связанных с искусством, очень важно для формирования интереса к культуре и искусству у подрастающего поколения», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Концерт прошел в рамках городского проекта «Мы первые», направленного на поддержку и освещение достижений жителей Химок в различных сферах деятельности. Проект способствует сохранению культурных традиций и выявлению молодых талантов.