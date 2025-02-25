Концерт хора ветеранов ко Дню защитника Отечества прошел в Мытищах

Коллектив уже более 30 лет радует жителей Мытищ своим творчеством. Местные артисты в честь Дня защитника Отечества сделали горожанам музыкальный подарок — исполнили песни о Родине, о войне и музыкальные композиции из известных кинофильмов.

Ранее в преддверии праздника школьники встретились с летчиком-космонавтом и советником губернатора Московской области Еленой Серовой. На мероприятии собрались более 500 активистов «Движения первых». Елена поделилась своим опытом и ответила на вопросы ребят. Она стала четвертой женщиной-космонавтом в истории России и первой российской женщиной-космонавтом, работавшей на Международной космической станции.