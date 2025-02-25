Концерт хора ветеранов ко Дню защитника Отечества прошел в Мытищах

В Мытищинской галерее искусств ко Дню защитника Отечества состоялся концерт «Отчизны славные сыны». Хор ветеранов дворца культуры «Яуза» выступил под руководством заслуженного работника культуры Московской области Левона Бабаянца.
Коллектив уже более 30 лет радует жителей Мытищ своим творчеством. Местные артисты в честь Дня защитника Отечества сделали горожанам музыкальный подарок — исполнили песни о Родине, о войне и музыкальные композиции из известных кинофильмов.
Ранее в преддверии праздника школьники встретились с летчиком-космонавтом и советником губернатора Московской области Еленой Серовой. На мероприятии собрались более 500 активистов «Движения первых». Елена поделилась своим опытом и ответила на вопросы ребят. Она стала четвертой женщиной-космонавтом в истории России и первой российской женщиной-космонавтом, работавшей на Международной космической станции.
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