Концерт Государственного Кремлевского оркестра прошел в Можайске

Главным событием праздничной программы Дня города 22 мая стал концерт Государственного Кремлевского духового оркестра Управления делами Президента Российской Федерации. Выступление коллектива федерального уровня в Можайском культурно-досуговом центре собрало множество жителей и гостей округа.

Перед началом выступления к жителям обратились глава Можайского округа Денис Мордвинцев и председатель Совета депутатов Василий Овчинников. Они поздравили собравшихся с праздником, а затем объявили о важном решении: высокого звания «Почетный гражданин Можайского муниципального округа Московской области» была удостоена Валентина Фомченко — человек, чья жизнь и труд неразрывно связаны с судьбой родного края.

Эстафету поздравлений приняла депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, пожелавшая городу процветания, а его жителям — благополучия и мирного неба. После торжественной церемонии ведущая концерта, директор специальных проектов оркестра, оперная певица Вера Кононова, объявила начало музыкального действа.

За дирижерским пультом встал управляющий творческим коллективом, заслуженный артист России, полковник Игорь Шевернев. Под его руководством прозвучали «Вальс цветов» Петра Чайковского, композиции из кинофильмов, а также «Есть только миг» Александра Зацепина и «Свой среди чужих, чужой среди своих» Эдуарда Артемьева, где виртуозное соло на трубе исполнил Антон Хаустов. Вера Кононова исполнила «Катюшу».

Особый восторг публики вызвало выступление приглашенных гостей: заслуженного артиста России Андрея Батуркина и народного артиста Российской Федерации Вадима Заплечного. Прозвучали песня «Первым делом самолеты» и ария Никиты «Эй, гусар!» из оперы «Холопка» Николая Стрельникова.

Концерт оставил неизгладимое впечатление у жителей. В финале вечера Василий Овчинников вручил солистам и дирижеру книги о Можайске. Этот жест стал символом связи времен: столичные гости увезли с собой частичку истории округа, а город навсегда запомнил этот праздничный подарок. Жители долго не расходились, благодаря оркестр и руководство округа за яркий День города. Как отметили сами зрители, такой уровень приглашенных исполнителей — масштабное для округа событие.