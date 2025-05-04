Концерт «Фронтовой агитбригады» прошел на Ивановой горе под Серпуховом

На Патриаршем подворье храма Рождества Иоанна Предтечи в местечке Иванова гора прошла концертная программа «Фронтовая агитбригада» — мероприятие, которое состоялось здесь впервые. Особое значение месту придает исторический факт: именно здесь в 1942 году располагался военный госпиталь.

Воспоминания о тех суровых временах ожили на сцене благодаря выступлениям сотрудников и воспитанников Дома культуры «Лира» поселка Пролетарский.

Вальс, знаменитая песня «Катюша», театрализованное представление и цирковой номер под мелодию «Синий платочек» погрузили зрителей в атмосферу военных лет, передавая дух эпохи. Особое трогательное впечатление произвело участие детей войны — непосредственных свидетелей тягот того времени.

Большинство артистов — молодое поколение, которое чтит память своих предков, отдавших жизнь за Родину. После концерта всех гостей угощали традиционной солдатской кашей.

Организаторы сообщили, что подобные выступления агитбригад домов культуры пройдут и в других сельских населенных пунктах муниципалитета, продолжая сохранять память о героическом прошлом.