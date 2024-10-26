Концерт фольклорных коллективов прошел в ДК «Брехово» в Химках

Музыкально-интерактивную программу «Покровские гуляния» организовали в Доме культуры «Брехово». Народные песни и танцы для зрителей исполнили творческие коллективы Химок.

Артисты фольклорной студии «Карусель» порадовали зрителей традиционными песнями и хороводами, а театр танца «Мирида» мастерски исполнил народные танцы.

Помимо концертной программы, для взрослых и детей подготовили веселые игры. По-настоящему погрузиться в атмосферу русского гостеприимства помогли сладкие угощения.

Отметим, что Дом культуры «Брехово» — это центр досуговой и спортивной деятельности. Его творческие коллективы ежегодно становятся лауреатами областных и международных конкурсов, а также активно принимают участие в крупных городских и окружных мероприятиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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