Концерт «Единство зажигает сердца» прошел в Лосино-Петровском округе
В Доме культуры деревни Корпуса городского округа Лосино-Петровский состоялась концертная программа «Единство зажигает сердца». Ее приурочили ко Дню народного единства.
В программе приняли участие артисты и коллективы, которые подарили зрителям свои творческие номера. Особенное впечатление произвели танцевальные номера от коллектива «Ностальжи».
Концерт стал также площадкой для общения и обмена впечатлениями. Участники и зрители смогли завести новые знакомства. В этот день все присутствующие ощутили радость единства, ведь такие мероприятия способствуют сплочению. Праздник стал напоминанием о важности дружбы и единства в обществе.
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