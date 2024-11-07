Концерт «Единство зажигает сердца» прошел в Лосино-Петровском округе

В программе приняли участие артисты и коллективы, которые подарили зрителям свои творческие номера. Особенное впечатление произвели танцевальные номера от коллектива «Ностальжи».

Концерт стал также площадкой для общения и обмена впечатлениями. Участники и зрители смогли завести новые знакомства. В этот день все присутствующие ощутили радость единства, ведь такие мероприятия способствуют сплочению. Праздник стал напоминанием о важности дружбы и единства в обществе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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