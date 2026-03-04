Концерт джазового оркестра прошел в Мытищах

Организация «СпортЛИНия» и комиссия по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты Мытищ подарили возможность приобщиться к искусству местным жителям, а также участникам губернаторской программы «Активное долголетие» и детям с особенностями развития.

Оркестр представил слушателям эксклюзивную программу, в которой звучал джаз и его интерпретации разных годов.

«Коллектив считает особым родом своей деятельности возвращение к жизни лучших образцов отечественной джазовой и популярной музыки первой половины 20-го столетия», — рассказал создатель оркестра Петр Востоков.

Раннее оркестр, который совместно с Петром Востоковым создавала и певица Дарья Антонова, отпраздновал свой 15-й день рождения. За эти годы он не только выступил на самых престижных площадках столицы, но и был лауреатом международного фестиваля молодых исполнителей. Именно Большой джазовый оркестр Петра Востокова можно услышать в популярных фильмах «Чебурашка» и «Домашний арест».

«Огромное спасибо музыкантам за их талант. Готова еще раз аплодировать им. В душе остались очень восторженные эмоции. Организаторам отдельная благодарность за то, что подарили нам, мытищинцам, этот концерт бесплатно», — поделилась впечатлениями Виктория Серова.

«Мытищи по праву считаются культурной столицей Подмосковья. В городе работают два профессиональных муниципальных театра, всегда распахнуты двери музеев, библиотек, дворцов, галереи и центров культуры, школ искусств. Также проходят мероприятия самой разной направленности. В округе постоянно кипит культурная жизнь, которая наполняет жизнь местных жителей красками, звуками и дарит радость», — отметила глава городского округа Юлия Купецкая.