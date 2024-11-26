Концерт для детей с ОВЗ прошел ко Дню матери в Шатуре

Около трех лет назад в Шатуре создали Союз особенных мам. Недавно для них организовали концерт к празднику. Воспитанники Воскресной школы подготовили творческие номера.

В концерте приняли участие 30 семей, в которых растут дети-инвалиды. В исполнении юных артистов прозвучали стихи и песни. Все они были посвящены самому близкому и родному человеку — маме.

«Каждой маме живется относительно непросто. Наша задача — маму переключить в состояние детства, погрузить в веселое настроение и создать теплую атмосферу радости. Мы сегодня попробуем на 40 минут погрузиться в это состояние», — сказала руководитель православного семейного дома «ИХТИС» Наталья Семенова.