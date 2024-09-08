Концерт для детей прошел в Мытищах

На крыше торгово-развлекательного центра «Июнь» в Мытищах прошел увлекательный концерт музыкального театра «Барбарики», посвященный наступлению осени и началу учебного года. Эта площадка уже не раз становилась территорией детства, где проводились различные мероприятия, и в этот раз она вновь собрала юных зрителей.

Программа концерта была яркой и насыщенной: звучали как любимые хиты, так и новые композиции популярного детского коллектива. Песни перемежались зажигательными танцами и красочным шоу мыльных пузырей, что вызвало восторг у маленьких гостей. Особенным сюрпризом для каждого ребенка стал сладкий подарок — сахарная вата.

Строки из песен «БананаМама», «Барбарики», «Далеко от мамы» и других, посвященные добру, дружбе, мечтам и чудесам, подарили слушателям массу позитивных эмоций и заряд хорошего настроения.

Концерт стал настоящим праздником для детей и их родителей, оставив незабываемые впечатления от встречи с любимыми героями.

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