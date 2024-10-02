Концерт ко Дню пожилого человека прошел в культурном центре в Видном

В зале царила теплая и веселая атмосфера. Для гостей выступили творческие коллективы. Заместитель председателя совета депутатов Ирина Архангельская поблагодарила активистов за огромный вклад в воспитание молодого поколения, мудрость и желание быть всегда в строю.

Директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский», организовавшего мероприятие, Татьяна Тихонова подчеркнула, что для представителей старшего поколения очень важны забота и внимание. «Добрые слова, которые звучат для них в этот день, помогают им чувствовать себя, как будто на другом уровне», — сказала она.

В проекте «Активное долголетие» участвуют более пяти тысяч жителей Ленинского округа, старшему из которых исполнилось 94 года. Они с удовольствием занимаются скандинавской ходьбой, физическими упражнениями, йогой, осваивают компьютер и посещают творческие мастерские.

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