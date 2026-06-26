Концерт детской вокальной студии прошел в парке Воскресенска

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошел концерт детской вокальной студии «ДоМиСолькИ» Центра культуры и досуга «Москворецкий». Юные артисты, воспитанники руководителя Юлии Маховой, подарили зрителям яркие эмоции и показали свое вокальное мастерство на открытой сцене парка.

В программе концерта были представлены как сольные номера, так и выступления ансамблей. Прозвучали знакомые всем хиты и новые композиции. Каждое выступление стало маленьким спектаклем: искренние глаза, задорные улыбки и звонкие голоса вокалистов заряжали публику энергией и хорошим настроением.

Гости мероприятия подтанцовывали, аплодировали в такт и дружно подпевали юным артистам. Концерт стал настоящим праздником музыки, солнца и радости для всех собравшихся. В этот творческий вечер музыка объединила зрителей и исполнителей, подарив каждому частичку тепла и вдохновения.