Концерт «Букет хорошего настроения» прошел в Наро-Фоминске

Открыли концерт лирические вокальные номера.

«Проникновенные баллады заставляли зал замирать, а динамичные современные ритмы дарили ощущение легкости. Особую, трогательную ноту в праздничную канву внесли самые юные участники. Когда на сцену вышли дети, чтобы прочитать стихи для мам и бабушек, в зале воцарилась необычайная тишина. Каждое слово, произнесенное с детской непосредственностью, отзывалось в сердцах зрителей», — поделились организаторы.

Настоящим взрывом энергии стало выступление финального гостя — вокально-инструментального ансамбля «Вечерний шторм». Музыканты сменили камерную атмосферу на мощный драйв. Профессиональный звук, виртуозные гитарные риффы и харизма исполнителей заставили зал взорваться аплодисментами. Коллектив исполнил хиты, которые знал каждый присутствующий. В фойе еще долго продолжались обсуждения: жители благодарили артистов за мастерство, организаторов — за подбор номеров, а друг друга — за общую атмосферу единения.