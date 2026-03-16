Концерт барочной музыки прошел в Черноголовке

Международный проект «Гиндин-фестиваль» в Черноголовке продолжает радовать ценителей искусства. После открытия, где маэстро Александр Гиндин представил сольную программу-реконструкцию концерта Владимира Горовица, эстафету подхватила камерная музыка.

Второй вечер фестиваля, посвященный эпохе барокко, собрал полный зал в Большой гостиной Дома ученых НЦЧ РАН. Слушатели погрузились в атмосферу изысканности и философии благодаря мастерству квартета выдающихся исполнителей. На сцену вышла Ольга Филиппова — мастер исторического исполнительства, Мила Фраенова — сопрано и скрипка, а также Анна Устюжанина — виолончель и Андрей Бурков — альт, обеспечившие глубину и стройность звучания.

«Программа вечера стала настоящим подарком для меломанов. Помимо признанных шедевров Баха, Генделя и Вивальди, музыканты представили редкие жемчужины европейского барокко — сочинения Бенедетто Марчелло и эксцентричного Жозефа Никола Панкраса Руайе. Такое сочетание хитов и музыкальных открытий — фирменный почерк фестиваля», — сообщили организаторы.

Пока в зале звучит клавесин, в рамках фестивальной программы проходят научные лекции, создавая синергию эмоционального и рационального. Фестиваль не сбавляет темп. Уже 23 марта Александр Гиндин выйдет на сцену вместе с ансамблем солистов Российского национального оркестра «Камерата РНО», а 31 марта слушателей ждет эксперимент Юрия Медяника и «Emotion-orchestra» — «Вивальди. Времена танго». Завершится музыкальный марафон 27 апреля камерным вечером «2+2=4», вести который будет музыковед Артем Варгафтик.