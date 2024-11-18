Концерт балетной студии «Фуэте» пройдет в Котельниках 23 ноября

Концертная программа будет разделена на два отделения, каждое из которых подарит зрителям незабываемые впечатления. Московский государственный академический театр «Русский балет» — это коллектив с богатой историей и признанным мастерством, который с начала XX века радует публику своими изысканными постановками и высоким уровнем исполнения. Театр активно участвует в культурной жизни России и завоевывает престижные награды на международных конкурсах.

Балетная студия «Фуэте», основанная в 2012 году под руководством талантливого балетмейстера Элины Никифоровой, уже успела завоевать признание и уважение в Котельниках. В 2016 году студии было присвоено звание «Образцовый коллектив», что подтверждает высокий уровень ее участников и качество постановок.

Концерт состоится 23 ноября в 17:00 в ДК «Белая Дача». Вход на мероприятие свободный, что делает его доступным для всех желающих приобщиться к прекрасному миру балета.

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