Концерт ансамбля танца «Боярышня» пройдет в Одинцове 23 марта

Ансамбль носит звание «Народный» с 1993 года и является заслуженным коллективом народного творчества Российской Федерации. Его талант и мастерство признаны на всероссийском и международном уровнях. Коллектив с успехом гастролировал в России и за рубежом, представляя русскую культуру на международных фестивалях в Германии, Чехии, Сербии, Китае, Венгрии, Франции, Италии и многих других странах.

Каждое выступление ансамбля — это яркое зрелище, наполненное энергией, грацией и глубокой любовью к народному искусству.

Концерт состоится в Одинцовском городском округе, в поселке Старый городок, на улице Школьная, дом 25.