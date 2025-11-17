Концерт ансамбля народной музыки «Сувенир» прошел в Королеве

Мероприятие под названием «А музыка вечна» состоялось в Центральном Дворце культуры имени Михаила Калинина. Концерт посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Артисты ансамбля «Сувенир» не просто представили музыкальные номера, а создали атмосферу, позволившую зрителям перенестись в те тяжелые годы и самим эмоционально пережить события войны. Во время исполнения одной из композиций зал встал в едином порыве, и каждый ощутил свою связь с историей и поколениями, которые отстояли наше мирное будущее.

В концерте также приняли участие председатель Королевского филармонического общества Олег Хаустович, музыканты Кирилл Вострухин и Федор Лендов из ансамбля духовых инструментов «Юность» и хореографический ансамбль «Вдохновение» под руководством Натальи Рождественской из ДК «Юбилейный».