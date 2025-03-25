Концерт ансамбля дивизии имени Дзержинского прошел в Реутове

Выступление «Звезда по имени Цой» провели артисты ансамбля песни и пляски дивизии имени Дзержинского в Реутове. Они исполнили культовые произведения известного музыканта.

Зрители услышали авторское исполнение хитов группы «Кино». На сцене выступили 45 артистов.

На концерт пришли 280 человек. Более половины из них — семьи участников специальной военной операции.

«Песни Цоя, написанные десятилетия назад, остаются актуальными и сегодня. Мы давно сотрудничаем с дивизией — наши коллективы уже выступали в их госпитале. Этот концерт — ответный визит и важный шаг в развитии творческого партнерства», — сказала начальник управления культуры и спорта Реутова Анастасия Николаенко.

Ранее мы рассказывали о том, что в Реутове анонсировали первое выступление музыкальной группы хирургов. Мероприятие пройдет в апреле.