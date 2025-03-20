Музыкальная группа хирургов выступит с первым концертом в Реутове

Медики из Реутовской клинической больницы объединились в музыкальную группу под названием «ЦКБ-М». Коллектив готовится к своему первому большому концерту, который состоится уже в середине апреля.

Хирурги, днем спасающие жизни людей, вечером превращаются в талантливых музыкантов. Для участников группы музыкальное творчество стало не просто увлечением. Это способ отвлечься от стрессов и сложностей, с которыми они сталкиваются ежедневно, переключиться с рабочих будней на поиск вдохновения. Медики признаются, что музыка становится для них своеобразной терапией, позволяющей выразить свои эмоции и мысли через искусство.

Песни музыкальной группы посвящены семьям врачей, а также родному городу. Идейным вдохновителем коллектива стал хирург Владимир Ковалев. Он также пишет слова и музыку для песен.

Владимир считает, что медицина и музыка — это две стороны одной медали. «В музыке из семи нот надо придумать композицию, которая покорит весь мир. А врачи из семи постулатов медицины побеждают болезни», — поделился хирург.