Концерт ансамблей народного творчества пройдет в Воскресенске 6 июля

Фото: Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск

В центре культуры и досуга «Москворецкий» в Воскресенске в 12 раз состоится проект народного творчества под названием «Конфетки-бараночки». Коллективы порадуют зрителей живыми выступлениями русских народных песен и танцев.

Основная цель проекта — поддержание и возрождение культурных ценностей народного творчества, а также сохранение фольклорных традиций русского народа.

Отметим, что мероприятие пройдет накануне Дня семьи, любви и верности. Участники танцевального коллектива «Ассорти» и хора «Русские узоры» обещают подарить посетителям множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Торпеда или колхозница? Как правильно выбрать дыню

«Гибнут тысячами». Как защитить домашнее животное от жары

Локальный запрет никабов ввели в Дагестане. Что будет дальше

Владимир Ефимов: инвесторы восстановят три исторических здания в столице

Турцию охватили антисирийские погромы. Отдыхать там стало опасно?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте