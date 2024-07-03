Концерт ансамблей народного творчества пройдет в Воскресенске 6 июля

В центре культуры и досуга «Москворецкий» в Воскресенске в 12 раз состоится проект народного творчества под названием «Конфетки-бараночки». Коллективы порадуют зрителей живыми выступлениями русских народных песен и танцев.
Основная цель проекта — поддержание и возрождение культурных ценностей народного творчества, а также сохранение фольклорных традиций русского народа.
Отметим, что мероприятие пройдет накануне Дня семьи, любви и верности. Участники танцевального коллектива «Ассорти» и хора «Русские узоры» обещают подарить посетителям множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений.