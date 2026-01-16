Контрольно-пропускной пункт открыли в школе Наро-Фоминского округа

В Селятинской школе № 1 заработал контрольно-пропускной пункт для учеников и сотрудников. Пункт протестировали педагоги, родители и руководство образовательного учреждения.

Теперь ученики проходят в здание через турникеты с индивидуальными магнитными ключами, выданными каждому школьнику. На входе и выходе установлены камеры видеонаблюдения, а сотрудник контролирует процесс и при необходимости передает информацию на внутренний пост охраны в здании школы.

Данные о времени входа и выхода каждого ребенка фиксируются в специальной системе и хранятся 30 дней. Родители могут отслеживать время прихода и ухода ребенка.

Родители протестировали работу турникетов, осмотрели рабочее место сотрудника безопасности, проверили взаимодействие между внешним КПП и внутренним постом охраны. Также обсуждаются планы по установке второго контрольно-пропускного пункта на въезде на школьную территорию.