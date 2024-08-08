Владельца магазина в Мытищах оштрафуют за продажу алкоголя ночью

Представители Управления потребительского рынка и услуг администрации Мытищ вместе с сотрудниками полиции и членами «Русской общины» провели антиалкогольный рейд. Они выявили нарушения в магазине на Юбилейной улице.

Торговая точка «Продукты-24» работает в Мытищах круглосуточно. Именно там покупателю продали алкоголь после 23:00. Также во время проверки в помещении обнаружили склад крепкого алкоголя, хотя лицензии на его продажу у торговой точки нет.

Продавца, нарушившего закон Московской области, отправили в отдел полиции для составления протокола. Владельца магазина теперь ждут административные штрафы за продажу алкоголя в ночное время и хранение крепкого алкоголя без лицензии.

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