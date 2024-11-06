Контроль за уборкой снега во дворах усилили в Мытищах

Быстро и эффективно 237 единиц техники и 944 дворника справились с первыми снежными осадками в Мытищах. Городские службы круглосуточно следят за состоянием дорог.

Восемь работников акционерного общества «Сукромка» убрали двор на Новомытищинском проспекте у дом № 31, корпус 2. Они очистили тротуары, входные группы и проезды. Дворникам было выдано около 20 тонн соляной смеси для предотвращения гололеда.

С началом снежных осадков мониторинг чистоты дорог, уборка улиц, дорог и дворов проводится круглосуточно.

Напомним, что все вопросы и замечания по уборке снега можно направить в Зимний штаб Мытищ, который начал работу с 1 ноября. Номер телефона для связи в WhatsApp или Telegram: 8 (916) 531-79-06.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».