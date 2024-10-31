Контроль за ценами на жизненно важные лекарства усилят в селах Подмосковья

Контроль за ценами на жизненно важные лекарства усилят в подмосковных селах. Такой закон приняли в Мособлдуме на 96-м заседании.

Как сообщил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, с 1 сентября в регионе работает перечень подразделений медорганизаций в селах, где не работают аптеки. Теперь туда добавят амбулатории, фельдшерский пункты и другие учреждения.

«До принятия изменений перечень был ограничен амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами общей врачебной практики», — сказал Голубев.

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