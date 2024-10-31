Контроль за содержанием нестационарных торговых объектов усилили в Мытищах

В городском округе Мытищи состоялось совещание с руководителями торговых объектов, на котором обсуждались вопросы содержания нестационарных торговых точек и прилегающих к ним территорий, а также соблюдение договорных обязательств. На территории округа размещены 133 нестационарных объекта, и их состояние вызывает серьезные опасения у местных властей.

Заместитель главы округа Павел Нуштаев подчеркнул, что близость Мытищ к Москве обязывает соблюдать высокие стандарты содержания торговых объектов. По его словам, в ходе регулярных проверок выявляется множество нарушений. Он отметил, что хотя торговля постепенно перемещается на первые этажи жилых домов, в старых районах и сельских территориях необходимость в нестационарной торговле сохраняется, но только при условии модернизации этих точек.

Начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова акцентировала внимание на важности соблюдения требований к внешнему виду торговых точек, правильному оформлению ценников и наличию уголка потребителя. Она также напомнила о запрете на размещение рекламных ценников на входных группах и о необходимости соблюдения трудового и миграционного законодательства. В связи с сезоном простудных заболеваний Елена Владимировна рекомендовала обеспечить сотрудников общепита масками и перчатками.

Елена Подмаркова подчеркнула, что администрация будет тщательно контролировать устранение нарушений. За каждое несоблюдение условий договора предусмотрены штрафные санкции, а при повторных нарушениях возможно расторжение договора в одностороннем порядке.

Работа по приведению всех торговых объектов в соответствие с современными требованиями будет продолжена, чтобы они радовали глаз жителей и соответствовали времени.

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