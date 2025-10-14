Контроль за содержанием автомобильных дорог усилили в Люберцах

На территории городского округа Люберцы ежедневно проводится уборка 301 остановочного павильона. Из них 123 расположены на муниципальной, а 178 — на региональной сети дорог.

Эти работы являются частью регулярного обслуживания дорожной инфраструктуры, которое продолжается в плановом режиме.

«Подрядные организации также выполняют целый комплекс других работ. К ним относятся мойка проезжей части и тротуаров, механизированная уборка смета в прибордюрной части дорог, ручная уборка парковочных карманов и внутриквартальных проездов, сбор мусора в полосе отвода, уборка опавшей листвы с пешеходных дорожек и газонов вдоль дорог, а также опиловка сухостойных деревьев», — сообщил руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Иван Игнатов.