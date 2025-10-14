Контроль за содержанием автомобильных дорог усилили в Люберцах
На территории городского округа Люберцы ежедневно проводится уборка 301 остановочного павильона. Из них 123 расположены на муниципальной, а 178 — на региональной сети дорог.
Эти работы являются частью регулярного обслуживания дорожной инфраструктуры, которое продолжается в плановом режиме.
«Подрядные организации также выполняют целый комплекс других работ. К ним относятся мойка проезжей части и тротуаров, механизированная уборка смета в прибордюрной части дорог, ручная уборка парковочных карманов и внутриквартальных проездов, сбор мусора в полосе отвода, уборка опавшей листвы с пешеходных дорожек и газонов вдоль дорог, а также опиловка сухостойных деревьев», — сообщил руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Иван Игнатов.
По вопросам содержания автомобильных дорог вы можете обратиться по электронной почте: admluberdor@yandex.ru или по телефонам: 8 (498) 732-80-08 (доб. 206, 225).